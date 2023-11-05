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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أمير كرارة عن استبعاد محمد سلام: "اتقوا الله عيب تصدقوا أي حاجة"

أمير كرارة
أمير كرارة
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هاجم الفنان أمير كرارة الشائعة المتداولة عن استبعاده للفنان محمد سلام من مسلسله الجديد "بيت الرفاعى" ، وأكد كرارة أن الخبر كاذب ولا يمثل الواقع.

ونشر كرارة على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للخبر وعلق عليها "الخبر ده كذب ولا ليه أساس من الصحة، موقع رخيص وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة وإحترام أولاد بلدهم، اتقوا الله ياللى بتصدقوا اى حاجه عيب".

يذكر أن الفنان محمد سلام كان قد تصدر مواقع التواصل الإجتماعى خلال الأيام السابقة، بعد ظهوره بفيديو يعلن انسحابه من العرض المسرحى "زواج إصطناعى".

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IMG_20231105_145601
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