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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصادم 4 سيارات بإقليمى المنوفية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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شهد الطريق الإقليمي بالمنوفية اليوم، حادث تصادم 4 سيارات، تزامنا مع الشبورة المائية التي شهدتها الطرق صباح اليوم ، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد وقوع حادث على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت قوة لمعاينة السبب.

وأوضح مصدر بمديرية الصحة بالمنوفيه، أن الحادث الطريق الإقليمي لم يسفر عن إصابات بشرية، والخسائر في السيارات فقط.

وكانت محافظة المنوفية قد شهدت اليوم الأحد ، شبورة مائية على جميع المناطق ، خاصة علي المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، وسط مناشدة الإدارة العامة لمرور المنوفية لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر خلال القيادة في الفترة الصباحية.
 

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الشبورة المائية الطريق الإقليمي حادث تصادم شبورة مائية محافظة المنوفية