تصادم 4 سيارات بإقليمى المنوفية

شهد الطريق الإقليمي بالمنوفية اليوم، حادث تصادم 4 سيارات، تزامنا مع الشبورة المائية التي شهدتها الطرق صباح اليوم ، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد وقوع حادث على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت قوة لمعاينة السبب.

وأوضح مصدر بمديرية الصحة بالمنوفيه، أن الحادث الطريق الإقليمي لم يسفر عن إصابات بشرية، والخسائر في السيارات فقط.

وكانت محافظة المنوفية قد شهدت اليوم الأحد ، شبورة مائية على جميع المناطق ، خاصة علي المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، وسط مناشدة الإدارة العامة لمرور المنوفية لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر خلال القيادة في الفترة الصباحية.



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