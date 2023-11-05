بلينكن بعد لقاء عباس: نرفض تهجير الفلسطينيين بالقوة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، رفض واشنطن لتهجير الفلسطينيين من مناطقهم بالقوة، مشددا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولتهم، وفقا لما أوردته "قناة العربية".



كما أكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وأدان "العنف المتطرف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

فيما شدد على أن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، إن الرئيس محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.