العراق: القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي ديالى والأنبار

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 12:52 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين خلال عمليات أمنية في محافظتي ديالى والأنبار، شرقي وغربي البلاد.

وأفادت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما كان يختبئ في منطقة بعقوبة الواقعة على بعد 60 كلم شمالي العاصمة بغداد".

وأشار البيان إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما وتم إحالتهما للجهات المختصة حتى ينالوا جزائهم العادل وفقا لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي".