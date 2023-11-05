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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

للمرة الثالثة.. روسيا ترسل 60 طنا من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

طائرة المساعدات الروسية
طائرة المساعدات الروسية
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ارسلت روسيا الاتحادية طائرتان من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش.

وقامت الطائرتان التابعتان لوزارة الطوارئ الروسية بتسليم 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة بواسطة الهلال الأحمر المصري.

وتم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقامتا الطيارتان من طراز "ايل-٧٦" بالرحلة من مطار جوكوفسكي بالقرب من موسكو إلى مطار مدينة العريش المصرية

حملت الطائرتان على متنهما الأدوية بمختلف أنواعها ؛ و الأدوية لوقف النزيف (الرقوء)؛ والضمادات الطبية. والمراتب والوسائد ومنتجات النظافة الشخصية.

يذكر أنه فى أكتوبر الماضي قد قامت وزارة الطوارئ الروسية بتسليم 27 طنا من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة. وارسلت أيضاً 28 طناً من الأدوية وذلك تحت شعار " روسيا وفلسطين وغزة مع بعض أقوى.

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهلال الاحمر المصري