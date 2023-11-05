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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بحيازة 115 فرش حشيش في الأميرية

ارشيفية
ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم، بحبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدرة الحشيش بلغت 115 فرش حشيش قبل ترويجها بدائرة القسم . 

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم الاميرية  تفيد بقيام م.ن،  وم ب عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، علي الفور انتقلت قوة امنية الي مكان المتهمان، وباعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم علي 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

مخدرة الحشيش أجهزة الأمن بالقاهرة حشيش الاميرية