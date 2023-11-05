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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة سيارة ميكروباص في الأميرية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالاميرية اليوم ، بحبس عاطل “ له معلومات جنائية ”  4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة سيارة ميكروباص ، من اسفل منزل قائدها بدائرة القسم ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

 كانت بداية الواقعة بتلقي مباحث قسم شرطة الاميرية بلاغا من احد الاهالي بدائرة القسم بسرقة سيارة ميكروباص خاصة به وبعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تم ضبط عاطل – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأميرية ، قام بسرقة السيارة "ميكروباص" حال ركنها أمام إحدى العقارات بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بسرقة الميكروباص المنوه عنه بأسلوب "توصيل الأسلاك"، عثر بحوزته  سلاح نارى " طبنجة " وطلقتان من ذات العيار ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .

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