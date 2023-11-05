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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال جنوب وشرق حى الزيتون بغزة

اشتباكات بين الاحتلال
اشتباكات بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بنشوب اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق حي الزيتون بقطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، عن أنها دمرت آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس بقذائف الياسين 105.وقالت كتائب القسام عبر قناتها على "التليجرام"، إن عناصرها نصبت كمينًا لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في منطقة الفراحين، مشيرة إلى استهداف القوات الإسرائيلية باستخدام سلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون.

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