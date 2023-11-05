الفاو: 26.5 مليون نيجيري معرضون لخطر الجوع في عام 2024

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 09:42 ص

أكدت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن ما يصل إلى 26.5 مليون نيجيري يواجه خطر الجوع في عام 2024.

وذكرت "الفاو" في تقرير لها أن مناطق مثل مثل بورنو وسوكوتو وزامفارا وإقليم العاصمة الفيدرالية معرض بشكل أكبر لخطر انعدام الأمن الغذائي.

وقال دومينيك كواكو، الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة أثناء عرض تحليل الأمن الغذائي والإنذار المبكر في أبوجا إنه تم إجراء تحليل في 26 ولاية وإقليم العاصمة الفيدرالية لتقييم حالة الأمن الغذائي وتقديم التوقعات في المستقبل، لافتًا إلى أنه هناك العديد من التحديات، بما في ذلك المخاوف الأمنية المستمرة والنزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية، وارتفاع تكلفة المدخلات الغذائية والزراعية مدفوعة بارتفاع التضخم، ونوبات الجفاف الكبيرة في بعض الولايات بعد وقت قصير من هطول الأمطار.

من جانبه، اعتبر إرنست أوماجيهي، وزير الزراعة والأمن الغذائي في نيجيريا، أن التحديات كبيرة ولكن يمكن التغلب عليها، ويبدو أن هناك عدة عوامل تقوض جهود الحكومة، من أبرزها التأثير السلبي المستمر لكورونا على الاقتصاد العالمي والأزمة الروسية الأوكرانية التي تعطل حاليًا أنظمة الغذاء وترفع أسعار المدخلات وأسعار المواد الغذائية.