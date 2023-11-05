ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تدمر آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن المقاومة الفلسطينية قد دمرت آليتين إسرائيليتين في منطقة الفراخين شرق خان يونس بقذائف "الياسين 105".

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.
 

فلسطين المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال خان يونس