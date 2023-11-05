المقاومة الفلسطينية تدمر آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن المقاومة الفلسطينية قد دمرت آليتين إسرائيليتين في منطقة الفراخين شرق خان يونس بقذائف "الياسين 105".



وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

