فلومينينسي بطلًا لكأس كوبا ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز

توج فريق فلومينيسي البرازيلي، بطلًا لكأس كوبا ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في نهائي البطولة القارية لعام 2023.

وأصبح فلومينيسي ممثلًا لقارة أمريكا الجنوبية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد تحقيق لقب كأس كوبا ليبرتادوريس وذلك لأول مرة في تاريخه.

وبات فلومينيسي، عاشر فريق برازيلي يحصد لقب البطولة القارية، وللمرة الخامسة على التوالي، التي يحقق خلالها ناد برازيلي اللقب.

وجاء تتويج فلومينيسي بمشاركة مارسيلو نجم ريال مدريد السابق، وكينو لاعب بيراميدز السابق، اللذان شاركا في المباراة بالتشكيل الأساسي لفريقهما، في المقابل تواجد المهاجم الأوروجوياني المخضرم إدينسون كافاني في تشكيل بوكا جونيورز الأساسي.

وشهدت المباراة النهائية من بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وفلومينيسي إثارة كبيرة، حيث حسمت بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-1.

وكان الشوط الأول من اللقاء. انتهى بتقدم الفريق البرازيلي بهدف للا شئ سجله خرمان كانو في الدقيقة 36 من صناعة كيمو.

وفي الشوط الثاني، أدرك أدفينكولا التعادل لصالح بوكا جونيورز في الدقيقة 72، ليحتكم الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الدقيقة 99 أحرز جون كينيدي هدفًا رائعًا لفريق فلومينيسي من صناعة كينو أيضًا.

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه صاحب هدف الفوز في الدقيقة 101 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، حيث احتفل مع جماهير ناديه بعد تسجيله لهدف البطولة.

كما طرد حكم المباراة، فرانك فابرا لاعب الفريق الأرجنتيني في الدقيقة 105، بعد لكمه لأحد لاعبي المنافس.

وبذلك، تأهل فلومينيسي إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

ويعتبر فلومينيسي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، منافسًا محتملًا لفريق الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023، حيث قد يلتقيان في نصف النهائي، وذلك في حال تخطي الأحمر، اتحاد جدة السعودي في افتتاح مشواره بمونديال الأندية.