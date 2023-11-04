أول تعقيب من شوقي غريب عقب هزيمة المقاولون أمام الأهلي

أبدي شوقي غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب استيائه الشديد للخسارة التى تعرض لها فريقه أمام الأهلي بهدفين لهدف في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز

وكشف شوقي غريب أن فريقه تعرض لبعض القرارات الخاطئة من حكم اللقاء إبراهيم نور الدين مشيراً الى ان المقاولون هذا الموسم خسر الكثير من النقاط لعدم التوفيق.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي لـ 9 نقاط في المركز الخامس من لعب 3 مباريات فيما توقف رصيد المقاولون عند نقطتين في المركز السابع عشر.

خاض المقاولون لقاء الاهلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد الشيمي ولؤي وائل وفاروقا نور الدين أحمد علاء.

خط الوسط: محمد شوقي غريب وعمار حمدي وجوزيف إشايا وأحمد فوزي.

خط الهجوم: أمادو انياص وعبد الرحمن جبنة.