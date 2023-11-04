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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي عاطل بحوزته أقراص مخدرة وحشيش بميدان سفنكس في العجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة وكذا قطعة لجوهر مخدر الحشيش حال تواجده بميدان سفنكس بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت البداية أثناء مرور قول أمني تابع لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة لتفقد الحالة الأمنية بنطاق القسم، وبالاشتباه في احد الأشخاص حال تواجده بميدان سفنكس وتفتيشه عثر بحوزته علي "29 قرص مخدر، قطعة لجوهر الحشيش المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول" وجري اقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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