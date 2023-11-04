اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يُحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 5 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

السيسى يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزة

9227 شهيدًا في العدوان الصهيوني على غزة بينهم 3826 طفلا

الرئيس لمديرة برنامج الغذاء العالمي: جهود مصرية مكثفة لإدخال المساعدات إلى القطاع

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ على البحر الأصفر

القتلة الفجرة.. الاحتلال يرفض الهدنة الإنسانية فى غزة ويوجه ضربة قاتلة لقافلة إسعاف.. ويواصل حصار القطاع

مصر ولبنان يؤكدان ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام الفلسطينى الإسرائيلى

الفلسطينيون يشربون من البحر.. والأونروا: يبدو أن المدينة تعرضت لزلزال

مصر ولبنان يؤكدان ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام الفلسطينى الإسرائيلى

نداء عاجل.. أبوالغيط يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان فورا وفرض هدنة إنسانية

حتى التوصل لهدنة.. المسيرات المؤيدة لفلسطين ستتواصل فى بريطانيا