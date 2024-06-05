رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة ويهنئ العميد باعتماد 5 برامج دراسية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم سير أعمال الإمتحانات بكلية الهندسة بشبين الكوم.

رافق رئيس الجامعة كل من. الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي غنيم رئيس الجامعة الأسبق ،والدكتور محمد سعفان عميد الكلية، والدكتور ناجي القلشي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عصام الدين هلال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و اشرف الوزير مدير عام الكلية.

اطمأن الدكتور أحمد القاصد خلال جولته على حسن سير الإمتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة و تواجد رؤساء اللجان، وانتظام وحضور الملاحظين ،مشيدا بتجهيزات اللجان ، وتواجد الأساتذة ورؤساء الأقسام فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط ،والرد على استفسارات الطلاب .

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومستوى الأسئلة كما تفقد اللجان الخاصة للطلاب المرضي .

وشدد القاصد على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة بقاعات الإمتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الإنتهاء من الامتحان .

وقدم القاصد التهنئة لعميد الكلية على صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باعتماد ٥ برامج بالكلية هي أقسام الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، هندسة القوى الميكانيكية، هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكى، هندسة القوى والآلات الكهربية، مشيدا بالجهود المبذولة بالكلية التى تعد من أقدم الكليات بالجامعة وتضم أقسام وبرامج دراسية مميزة بالإضافة إلي نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد القاصد إستعداد الجامعة لإنشاء برامج جديدة بالكلية وفقا لاحتياجات سوق العمل تكون بالشراكة مع المناطق الصناعية بالمحافظة و تلحق بها مراكز بحثية متخصصة تقدم جديدا للسوق المصري ودعما للمنتج المصري وذلك في إطار ربط البحث العلمي بالصناعة.