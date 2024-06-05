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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يلتقِي نظيره اليمني بمكتبه بالقاهرة

النائب العام ونظيره
النائب العام ونظيره اليمني
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التقى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بمكتبه بالقاهرة، اليوم الأربعاء / قاهر مصطفي علي النائب العام للجمهورية العربية اليمنية والوفد المرافق له.


من جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتيْن.

وثمنً قبول نظيره اليمني دعوتَه بالزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستيْن العريقتيْن. 

خلال اللقاء تم استعراض أنظمة العمل المطبقة في البلديْن، في إطار تنمية القدرات وتبادل الخبراتِ بين الجانبيْن. وفي ختام اللقاء وجه النائب العام الشكر لنظيره اليمني وأعضاء الوفد المرافق له.

التعاون القضائي اعضاء الوفد الزيارة التى الخبرات العلاقات التاريخية الوفد المرافق له النائب العام المستشار محمد شوقي الوفد المرافق تنمية القدرات تبادل الخبرات