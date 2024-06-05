وزع مياه معدنية على الطلاب.. رئيس جامعة العريش يتابع سير الامتحانات بالكليات

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، وذلك في مختلف كليات الجامعة.

وحرص رئيس الجامعة على التأكد من انتظام سير لجان الامتحانات، وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات،

ووزع رئيس الجامعة زجاجات مياه معدنية على الطلاب في اللجان نظراً لارتفاع درجة الحرارة.

و أشاد رئيس الجامعة بجهود إدارات الكليات في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة، وتوفير كافة السبل المناسبة للطلاب لضمان حسن سير عملية الامتحانات.

وفي ختام الجولة، تمنى رئيس الجامعة للجميع التوفيق والنجاح، وقدم شكره وتقديره للمجهود الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة خلال الامتحانات.