مرموش يسجل ثنائية في اكتساح آينتراخت فرانكفورت لـ«يونيون برلين»

قاد النجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت لاكتساح يونيون برلين بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أن دير التن فوريستراي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

وتواجد مرموش في التشكيل الأساسي لفريق آينتراخت فرانكفورت، ولعب أساسيًا حتى الدقيقة 74، حينما استبدل بزميله ناتشو.

ونجح مهاجم المنتخب الوطني في تسجيل هدفين من الثلاثية، ليكرر الثنائية للمرة الثانية على التوالي مع فريقه ببطولة الدوري الألماني.

وأحرز مرموش هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 14 من صناعة زميله هوجو لارسون، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني، سجل ناتشو الهدف الثالث لرفاق مرموش في الدقيقة 82 من صناعة ماريو جوتزه، لينتهي اللقاء بفوز آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-0 على يونيون برلين.

ورفع عمر مرموش رصيده من الأهداف إلى 10 في جميع البطولات خلال الموسم الجاري 2023-2024 مع آينتراخت فرانكفورت.

وبهذا الفوز، وصل آينتراخت فرانكفورت إلى 17 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.