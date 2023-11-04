الدوري الإنجليزي.. ألميرون على رأس هجوم نيوكاسل أمام آسنال

أعلن إيدي هويي المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، التشكيل الرسمي الذي سيواجه أرسنال، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف نيوكاسل المباراة على ملعب "سانت جيمس بارك"، وستقام في تمام السابعة والنصف مساء، في إطار الجولة الحادية عشرة من البريمييرليج.

ويبدأ نيوكاسل المباراة أمام أرسنال بالتشكيل التالي:

حراس المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبير - فابيان شار - جمال لاسيليس - دان بورن

خط الوسط: برونو جيمارايش - شون لونجستاف - جولينتون

خط الهجوم: ميجيل ألميرون - كاليوم ويلسون - أنتوني جوردون

ويمتلك نيوكاسل 17 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول تريب الدوري الإنجليزي فيما يأتي أرسنال في وصافة الترتيب برصيد 24 نقطة.