البرلمان العربي يتقدم لمجلس حقوق الإنسان بطلب لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل

تقدم البرلمان العربي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخطاب رسمي؛ يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني؛ كجرائم حرب.



وأفاد بيان صدر اليوم السبت عن البرلمان العربي بأنه "تقدم بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ لتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ للتحقيق في جريمة الحرب، التي ارتكبتها وترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم ومساندة دول كبرى، ومحاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم ليلًا ونهارًا، حتى تجاوز عدد الشهداء - منذ بدء هذه الحرب الدموية - عشرة آلاف شهيد، وأكثر من اثنين وثلاثين ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية؛ يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب".



وأضاف البرلمان العربي أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها "القوة القائمة بالاحتلال" بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، مشيرا إلى أن هناك صمتا مخزيا وعدم محاسبة للجناة على جرائمهم، وتحدا سافرا لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى "الخروج عن صمتهما وتحمل مسؤولياتهما"، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة "القوة القائمة بالاحتلال"، على جميع جرائمها التى ارتكبتها وترتكبها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.

وجدد البرلمان العربي، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.