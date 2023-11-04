زيادة انقطاع الكهرباء.. خبراء يوفر للدولة 300 مليون دولار شهريا

عشر سنوات مرت دون انقطاع كهرباء أو تخفيف احمال، ليأتي شهر يوليو الماضي ببدء خطوات تخفيف الاحمال نتيجة الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة، لتلجا إلى جداول مواعيد انقطاع الكهرباء، في أغسطس المنصرم.

مع وعد من رئيس الوزراء ان يبدأ التوقف عن تخفيف الاحمال مع بداية شهر اكتوبر، الا أنها زدات الضعف ما أثار الغضب والتساؤل حول انقطاع الكهرباء خاصة مع تحسن الأجواء وقلة استخدام اجهزة التكييف أوقات طويلة.

وبحسب التصريحات لمسئولي وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، فان خطة تخفيف الأحمال يتم تحديد مواعيدها ومواقيتها كل يوم على حدة،على أنه منذ يومين تلقت شركات توزيع الكهرباء تعليمات من التحكم القومي بخفض زمن تخفيف الأحمال بمقدار ساعة واحدة يوميًا، منوهًا بأنه من الممكن أن يتم زيادة موعد التخفيف إلى ساعتين أو أكثر خلال الفترة المقبلة، وإن الخطة يبدأ تطبيقها في بعض الشركات من الساعة 11 صباحًا حتى 3 فجرًا مع عدم تكرار التخفيف على المناطق مرة أخري، ويتم استقبال التعليمات من قبل التحكم القومي للكهرباء في تمام الساعة 10 صباحًا كل يوم حيث يتم من خلالها تحديد موعد ساعة أو ساعتين أو أكثر والتي تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذها بنطاقتها المختلفة.

ومع بدء حرب غزة، أصبح الحديث عن تخفيف الاحمال او تقليل ساعات العمل او معرفة الموعد الزمني المحدد لانقطاع التيار اصبح صعبا للغاية، خاصة مع الارتفاع الاخير في اسعار الوقود عالميا، وتراجع انتاج الكهرباء والطاقة بشكل عام.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، سامح الخشن، قد أكد الأحد الماضي، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء جاءت «نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في الفترة نفسها من العام السابق، الذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في الفترة نفسها عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته الفترة نفسها من العام السابق

موضحا أن «الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى صفر»، لافتًا إلى أنه «حرصًا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت»

ارتفاع درجات الحرارة

وفي السياق ذاته يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي الادريسي، ان ارتفاع درجات الحرارة، ساهمت في زيادة معدلات استهلاك الكهرباء، واضاف في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، ان ما يحدث الآن من زيادة معدل انقطاع الكهرباء يرجع الي عدة أسباب منها:

ارتفاع اسعار الغاز عالميا،

مشيرا الي أنه كان هناك فائض في الانتاج في عام 2018 وكان بيتم تصديرها وتم التوقف واصبح الاولوية لسوق المحلي لزيادة الاستهلاك وايضا اصبحنا نستورد، وبعدها تخلصنا من الاستيراد.

وأوضح انها فترة من التحديدات الاقتصادية، خاصة مع انخفاض النقد الاجبني ورايت الحكومة انه نوع من انواع المشاركة من المواطن، انقطاع الكهرباءء خاصة انها أصبحت انها قضية طاقة، وانقطاع الكهرباء يوفر شهريا 300 مليون دولار للحكومة.

واختمت حديثه أنها مسالة وقت وسوف تعود الامور الي ماكانت عليه قبل يوليو الماضي.