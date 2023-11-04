تأجيل محاكمة سمكري متهم بقتل جاره لجلسة للغد للنطق بالحكم في الفيوم

أجلت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بجلستها اليوم السبت ، محاكمة المتهم «أحمد.ت.ع » 24عاما ، في الاتهام الموجه إليه بقتل جاره إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، إلى جلسة الغد الاحد ، للنطق بالحكم .

قرار المحكمة

صدر القرار، برئاسة المستشار ياسر محرم ، وعضوية المستشارين بشوي النسر جميل، ومجدي محمد هريدي، وسكرتارية تنفيذ ثروت حكيم ،



تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة العزب، مأمور قسم الفيوم ثان، بمقتل "رمزي. م. ر" 25 عامًا، مقيم بمنطقة الصوفي.



وتبين من التحريات التي قادها المقدم حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، تحت إشراف اللواء ياسر حسام أنور، مديرمدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن خلافًا نشب بين عائلتي السمكري والشرقاوي، بسبب لعب الأطفال، وتطور الخلاف إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، نتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين.

مشاجرة

وفرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا حول منازل العائلتين لمنع تطور المشاجرة والسيطرة على طرفيها، إذ جرى القبض على المتهمين، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومباشرة التحقيقات.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي، لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ووقتها.