وزير الخارجية: نرفض تصفية القضية الفلسطينية ويجب وقف الحرب على غزة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ترفض المحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري لأبناء غزة.

قال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والأمريكي، :" يجب ضمان استمرار وصول المساعدات الكافية للأشقاء في غزة".

وتابع:" يجب توقف الحرب على غزة بشكل فوري دون قيد أو شرط، ولن نقبل بالتبرير الإسرائيلي بالدفاع عن النفس في غزة".

وأكمل: "نشهد تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق في غزة،ونرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة، ونطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات بقطاع غزة".

ولفت إلى أن مصر معنية بمعالجة الأزمة الحالية من جذورها ونحذر من اتساع الصراع بالشكل الذي يهدد استقرار المنطقة، ونطالب بإحياء مسار السلام وفق حل الدولتين".