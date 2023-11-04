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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدمياط

حملات أمنية لضبط
حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدمياط
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 14كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش – فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدمياط بدمياط حملات حملات أمنية