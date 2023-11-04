حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 14كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش – فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

