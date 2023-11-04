مدير التعليم الفنى يتفقد مدرسة زين العابدين الثانوية الصناعية بالسيدة زينب

تفقد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالقاهرة، اليوم السبت، مدرسة زين العابدين الثانوية الصناعية للتعليم والتدريب المزدوج التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.

كان في استقباله خالد حسن مدير التعليم الصناعي بالإدارة وأيمن سالم مدير إدارة المدرسة.وفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بتكثيف المتابعات والجولات التفقدية لمتابعة حسن سير وانضباط العملية التعليمي.

وتفقد الدكتور خالد عبده الفصول التعليمية ، وتابع الورش ، والمعدات الموجودة بالورش الخاصة بمركز التميز .

واطمأن خلال الجولة على نظافة المدرسة وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة،وتحقيق الإنضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وفى ختام الزيارة أثنى مدير عام التعليم الفنى على الجهد المبذول للإرتقاء بالعملية التعليمية متمنياً مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.

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