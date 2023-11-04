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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية عمان واليابان يؤكدان أهمية تحقيق هدنة عاجلة للحرب في قطاع غزة

غزة
غزة
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أكّد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا أهمية تحقيق هدنة عاجلة للحرب في غزة، لتمكين وصول الاحتياجات الإنسانية الإغاثية للسكان بصورةٍ أكبر وأسرع، ووقف سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزير بدر بن حمد البوسعيدي مع وزيرة الخارجية اليابانية، لبحث علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية والسياحية وتشجيع سبل توسيع التبادل والتعاون في شتى المجالات. 
وشدد الجانبان على أهمية تغليب لغة الحوار لإيجاد حلٍّ نهائيٍّ ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حلِّ الدولتين والقانون الدولي، وهو ما سيفضي إلى كسر حلقة العنف والتطرف.

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