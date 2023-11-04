وزير التنمية المحلية يفتتح ميدان رمسيس وتطوير شارع الجيش فى الدقهلية

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم ميدان رمسيس بشارع الجيش بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته وإنشاء ممشى جديد مجاور للتمثال بطول 100 متر وكذلك رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر وخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بعد صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولًا الى ميدان ام كلثوم.

رافق وزير التنمية المحلية الدكتور أيمن مختار،محافظ الدقهلية هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدى الجرواني، السكرتير العام المساعد.

كان وزير التنمية المحلية قد بدأ جولتة فى محافظة الدقهلية منذ صباح اليوم بزيارة ديوان عام المحافظة، يرافقة اللواء عمرو فاروق مساعد مدير سلاح الإشارة، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، في إطار زيارتهم للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وافتتاحها بالإضافة إلي افتتاح وتفقد عدد من المشروعات والمعارض.

وافتتح وزير التنمية المحلية مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وتفقد اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الأزمات والكوارث.

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