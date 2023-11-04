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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

«التعليم» تمنح المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم فرصة جديدة لاجتياز الاختبارات

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يوفقوا في مسابقة "٣٠ ألف معلم.. السنة الأولى"، للاطلاع على التدريب الذي لم يتم اجتيازه، عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/

وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يوفق بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

30 ألف معلم الاختبارات التربية والتعليم رابط إلكتروني مسابقة الـ 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم والتعليم