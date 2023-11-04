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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه على الطرق السريعة بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه على الطرق السريعة بدائرة مركز قليوب، لسرقتهم متعلقات 3 أشخاص أثناء توقفهم على الطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة قليوب، وإحداث إصابة اثنين منهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ بتعرض 3 أشخاص للسرقة بالإكراه أثناء توقفهم بسيارة أحدهم على الطريق الزراعي دائرة المركز.

توصلت التحربات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية قاموا بسرقة متعلقات المجني عليهم أثناء توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز، وإحداث إصابة اثنين من المجني عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن فرد محلي وطلقتان وسكين المستخدمان في الواقعة ومبلغ مالي وهاتف محمول المستولى عليهما.

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