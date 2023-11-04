ورشة عمل حول "أهمية إجراءات الأمان الحيوى للحفاظ على الثروة الداجنة" ببيطري الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور محمد إبراهيم متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان (أهمية إجراءات الأمان الحيوى للحفاظ على الثروة الداجنة )، وذلك بحضور كلًا من المهندس ناجى رمضان سالم مدير عام الانتاج الحيواني بمديرية الزراعة والدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور عاطف عوض الله مدير إدارة الدواجن وأطباء ادارة الدواجن بالمديرية وعدد من مديرى الادارات الداخلية والخارجيةو أطباء أقسام الدواجن بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء بالمديرية وعدد كبير من المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الورشة جاءت فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

كما ألقت الدكتورة حنان عبدالرؤوف كبير أخصائى الدواجن محاضرة عن أهمية إجراءات الامان الحيوى للحفاظ على الثروة الداجنة بالشرقية، وقامت الدكتورة شيماء الأحمدى بإلقاء محاضرة عن شروط اللازمة لعمل تراخيص المزارع.

كما شهدت الندوة مناقشة عرض فيها الحضور استفساراتهم مقدمين الشكر للمحاضرين على بالمعلومات والإرشادات التي حصلوا عليها خلال الندوة للوصول إلى غذاء صحي وآمن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.