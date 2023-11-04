تجديد حبس شخص لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات بينهما فى عين شمس

قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شخص، لاتهامه بقتل اخر، 15يوما علي ذمة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يحمل الجنسية السودانية مقتول بطعنات مفك.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سودانى آخر بسبب خلافات مالية ورفض المجنى عليه رد 2500 جنية اقترضها من المتهم، ويوم ارتكاب الجريمة نشبت مشادة كلامية بين الجاني والضحية قام على إثرها الأول بإحضار مفك وطعن الأخير مما تسبب فى وفاته وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

