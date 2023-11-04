بريطانيا وألمانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

وقعت بريطانيا وألمانيا في لندن أمس الجمعة، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتأمين إمدادات الطاقة للمستهلكين.

وقع الاتفاقية عن الجانب البريطاني وزيرة أمن الطاقة كلير كوتينيو، وعن الجانب الألماني المستشار روبرت هابيك.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خصوصًا في الربط البيني لطاقة الرياح والكهرباء البحرية، وتبادل المعرفة، إضافة إلى تعزيز أمن الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.