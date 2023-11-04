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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا وألمانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وقعت بريطانيا وألمانيا في لندن أمس الجمعة، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتأمين إمدادات الطاقة للمستهلكين.
وقع الاتفاقية عن الجانب البريطاني وزيرة أمن الطاقة كلير كوتينيو، وعن الجانب الألماني المستشار روبرت هابيك.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خصوصًا في الربط البيني لطاقة الرياح والكهرباء البحرية، وتبادل المعرفة، إضافة إلى تعزيز أمن الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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