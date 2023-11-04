فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة

أعربت فرنسا في بيان لها عبر وزارة الخارجية عن قلقها البالغ إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة، الذي يصل إلى عدة آلاف، وإزاء الوضع الإنساني الخطير في غزة.

كما أدانت فرنسا الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، الذين اعتبرت عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد مقار وسائل الإعلام.

وقالت فرنسا بأنه في إطار القانون الدولي الإنساني يفرض في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن مبادئ واضحة للتمييز والضرورة والتناسب والحذر، وإن حماية المدنيين واجب أخلاقي والتزام دولي في نفس الوقت.

وطالبت فرنساـ إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه. وقالت بأن الهدنة الإنسانية ضرورية اليوم، كما كنا نقول منذ الأيام الأولى لهذه العملية، من أجل السماح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودائم والسماح بإسعاف الجرحى.

كما طالبت فرنسا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة. قصف المعهد الفرنسي في غزة أبلغتنا السلطات الإسرائيلية أن المعهد الفرنسي في غزة قد استهدف بغارة إسرائيلية.

وأشارت فرنسا إلى أنها طالبت من السلطات الإسرائيلية أن تبلغنا دون تأخير بالوسائل المناسبة بالعناصر الملموسة التي كانت وراء هذا القرار. ولم يكن هناك أي وكيل للمعهد، ولا أي مواطن فرنسي، في مقر المعهد.