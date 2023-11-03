مبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مونبلييه

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونبلييه، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، نظيره مونبلييه على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد كيليان مبابي على رأس تشكيل سان جيرمان الأساسي، حيث يقود الهجوم رفقة عثمان ديمبلي وراندال كولو مواني.

ويسعى البي إس جي في مواجهة الليلة لمواصلة انتصاراته المتتالية في الفترة الأخيرة، وكذا للانقضاض على صدارة الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مونبلييه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نوردي موكيلي، ميلان سكرينيار، لوكس هيرنانديز، أشرف حكيمي

خط الوسط: مانويل أوجارتي، وارن زائير إيمري، لي كانج إن

وفي الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، راندل كولو مواني.

ويحتل باريس سان جيرمان، وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نيس المتصدر، فيما يقع مونبلييه في المركز الحادي عشر وفي رصيده 11 نقطة.