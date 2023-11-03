خبير: السيسي أفشل مخططات السطو على سيناء بالتنمية

أكد الدكتور الحسين حسان، المتخصص في شئون التنمية المحلية،أن الدولة المصرية أولت اهتماما حقيقيا بالتنمية في شبه جزيرة سيناء لما تدركه من أهميتها على الأمن القومي المصري، موضحا ان تكليفات القيادة السياسية فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لشئون إدارة الدولة؛ كانت واضحة ومحددة وهو تحويل تلك البقعة من الأرض لمحور تنموي لمواجهة الإرهاب والتطرف ومحاولات البعض لتنفيذ مخططات وأجندات أهل الشر.

وقال " حسان" في تصريحات لـ البوابة نيوز أنه وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع مخطط شامل منذ عام 2014 لتغيير ملامح منطقة سيناء بالتوازي مع عمليات القضاء علي العمليات الإرهابية الغاشمة، لتبدأ عمليات التطوير ووضع مخطط اقتصادي شامل، يرتكز علي تحويل سيناء لمناطق جذب سياحي واستثماري من خلال التركيز علي مشروعات الزراعية و تحسين مستويات البينية التحتية المواتية والبدء في تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان، ليتم زراعة ما يقارب من 250 ألف فدان وانشاء مجمعات للاستزراع السمكي و دمج المشروعات التنموية في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"

أوضح أن كل تلك الإجراءات كللها دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي تتحرك كافة الجهات المعنية بمرونة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لتحقيق التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين من أهالي سيناء خصوصا الفئات الأولي بالرعاية والأكثر تعرضا لمخاطر العنف والتطرف وهو بعد تنموي وقومي .

وأشار " حسان"الى أن الحكومة اعلنت عن انفاقها ما يقارب من 700 مليار جنيه في 8 سنوات علي مشروعات تنموية في سيناء من خلال وضع محددات ومستهدفات ساعدت في ظهور النتائج ومتابعتها ضمن مخطط التنمية الشاملة والمستدامة.