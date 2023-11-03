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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور | السيطرة على حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد

حريق بمزرعة نخيل
حريق بمزرعة نخيل بمركز باريس
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شب حريق، اليوم الجمعة، بمزرعة نخيل بمدينة  باريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق في مزرعة نخيل بمركز باريس. 

تبين نشوب حريق بمزرعة نخيل قديم جنوب المنازل بمنطقة " العشوائيات بمدينة باريس، وجرى الدفع بعربات إطفاء وعربات مياه من الوحدة المحلية لمركز باريس للسيطرة على الحريق. 

جرى إخماد السنة النيران ومنعها من الامتداد للمناطق المجاورة، وتحرير محضر بالحريق، وانتداب قسم الأدلة الجنائية بمديرية الأمن بالمحافظة لتحديد ملابسات وتداعيات نشوب الحريق.

اندلاع حريق بمركز باريس (1)
اندلاع حريق بمركز باريس (1)
اندلاع حريق بمركز باريس (2)
اندلاع حريق بمركز باريس (2)
اندلاع حريق بمركز باريس (3)
اندلاع حريق بمركز باريس (3)
اندلاع حريق بمركز باريس (4)
اندلاع حريق بمركز باريس (4)
اندلاع حريق بمركز باريس (5)
اندلاع حريق بمركز باريس (5)
الوادي الجديد الحريق إطفاء نشوب واحة باريس