محافظ الدقهلية يطيح بـ7 نواب لرؤساء المراكز والمدن

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلغاء ندب 7 من نواب رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة واعادتهم الى جهة عملهم الأصلية كموظفين وذلك وفقا للقرار الصادر منه رقم 1022 لسنة 2023 .

وتضمن قرار محافظ الدقهلية والذي حصلت “البوابة نيوز” على نسخة منه : إلغاء ندب ايمان عبد الرحمن محمد، من العمل نائب رئيس مدينة محلة الدمنه ونقلها للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت سلسيل.

كما قرر المحافظ إلغاء ندب السيد أحمد أحمد حجاج، من العمل نائب رئيس مدينة الكردى ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمدينة محنة الدمنه، وإلغاء رشا مأمون أبو بكر مصطفى، من العمل نائب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل ونقلها للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح شحاته، من العمل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنزلة .

وشمل قرار المحافظ إلغاء ندب كريمة صديق عبد الغفار، من العمل نائب رئيس مركز ومدينة أجا ونقلها للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تمى الأمديد، ومحمد عبد الله السبروت من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين، و ياسر عمر حمزه من العمل نائب رئيس مدينة الكردى ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا

ونبه القرار على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.