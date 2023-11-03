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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام زد

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:  حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد  وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق  ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار"  ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا .

الزمالك نادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو