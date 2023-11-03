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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"العلاج الحر" بالدقهلية يشن حملات على 171 منشأة طبية.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  بجهود إدارة العلاج الحر ,خلال الأسبوع الماضى , في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأكد وكيل الوزارة فى بيان اليوم الجمعة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشدداً على عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 171 منشأة طبية ، تشمل 64 عيادة خاصة و11 مستشفى وعيادة تخصصية فضلاً عن 54 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 27 مركزاُ ومعملاً دون ترخيص .

وأشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 43 فيما تم رصد 5 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى علاوة على توجيه 19 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 3 منشأت مخالفة وإعادة فتح 3 أخرى.

وأعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

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إدارة العلاج الحر الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مكافحة العدوى