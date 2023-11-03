مركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية يتابع أنشطة كليتي الطب والصيدلة

أجرى فريق من مركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية ، زيارة ميدانية لكليتي الطب و الصيدلة لتقييم الوضع الحالي لأنشطة وحدات القياس والتقويم من حيث التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية، بنوك الأسئلة، الاختبارات الإلكترونية، التصحيح الإلكترونى، ومعوقات العمل أن وجدت حتى يتسنى إجراء التخطيط المناسب لأنشطة المركز ووحداته وضمان استمرارية أنشطة القياس والتقويم في المرحلة القادمة وتقديم الدعم المناسب لوحدات القياس والتقويم بالكليات .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، وفي إطار توجيهاته بالمتابعة الدورية و تطوير الأداء بمركز القياس والتقويم بالجامعة ووحداته بجميع الكليات.

كان في إستقبال فريق المركز بكلية الطب الدكتور محمد النعماني عميد الكلية والدكتور محمد الصاوي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب والدكتور ة رانيا ياسين مدير وحدة القياس و التقويم بالكلية و فريق القياس و التقويم بكليةالطب .

وفي كلية الصيدلة ، استقبلهم الدكتور هيثم ميمون عميد الكلية والدكتور محمد بدر مدير وحدة القياس و التقويم و فريق العمل بوحدة القياس و التقويم بالكلية الصيدلة

ضم فريق المركز المشارك في الزيارة الدكتورة هيام مصطفي مدير المركز و الدكتور اكرامي جمال نائب مدير المركز و الدكتورة رانيا عزمي مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمركز وأسماء رفعت المدير الإداري للمركز .