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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسن نصرالله: شعب غزة "أسطوري" لا نظير له في العالم

نصر الله
نصر الله
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وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، التحية لشعب غزة، قائلا: "كل التحية للشعب الأسطوري للذي لا نظير له في العالم، لشعب غزة وأهل غزة، الذين شاهدناهم على التليفزيون، وهم يخرجون على الأنقاض، وهو يؤكد أن ماحدث له فداء للمقاومة".

 

وأضاف خلال كلمته التي عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية": "الشعب الذي يعجز اللسان والبيان عن التعبير عن إيمانه وصموده وصبره، وكذلك مانشهده في الضفة الغربية من شموخ وصلابة وفي كل الساحات".

 

وأكد أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من 75 عاما، لافتا إلى أن شعب غزة يقدم كل مايملك فداء للأقصى وفلسطين.

القاهرة الاخبارية حزب الله اللبناني حزب الله أهل غزة