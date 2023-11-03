نص كلمة وزير العمل في احتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين "التعليم" و"تأهيل لتنمية مهارات التَمَيُز"

أكد وزير العمل حسن شحاتة أن جميع مؤسسات الدولة الوطنية تتعامل بشكل متكامل في كافة الملفات ذات الأهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ،نموذج يحتذى به في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ،وأضاف أن ملف التعليم الفني والتدريب المهني وربطه بإحتياجات سوق العمل هدف رئيسي من أهداف "الجمهورية الجديدة "، وأن تنمية مهارات الشباب ،وتأهيلهم لسوق العمل في الداخل والخارج ،أبرز توجيهات الرئيس السيسي للحكومة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة مساء امس الخميس، بكلمة في إحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،و شركة "تأهيل لتنمية مهارات التَمَيُز"، وذلك بأحد فنادق القاهرة ،بدعوة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور داليا إبراهيم رئيس شركة تأهيل لتنمية مهارات التَمَيُز، ود. محمد مجاهد،نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،وعدد من المتخصصين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

وفي بداية كلمته، توجه الوزير حسن شحاتة بالشكر والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،على الدعوة الكريمة،التي تُؤكد على التواصل بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية،لتنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المُشتركة،والتي من بينها تنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المِهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج..موضحاً أن توقيع هذا البروتوكول الجديد مع شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز "، تأكيد على الشَراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطور مُستدام في مجال التعليم الفني والتقني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، والمُتغيرات التي يشهدها "سوق العمل".

وأضاف الوزير شحاتة أن هذا البروتوكول بمثابة تجربةِ جديدة ،وخُطوة هامة نحو تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية ذات الأهداف المشتركة، بإعداد جيل جديد من العِمالة المُدربة والمُحترفة، وتوفير حلول عملية للبطالة التي تشهد تراجعاً مستمراً، وكذلك لتغيير الصورة الذهنية نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل، والمشروعات الصغيرة، تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بضرورة تطوير قُدرات العُنصر البشري،ورفع كفاءة العِمالة المصرية لسد إحتياجات سوق العمل،خاصة في المهن المُستحدثة،والمُستقبلية،وفي المجالات المهنية والفنية،ودعم الطلاب،والمُتدربين بالمهارات الفنية والتوظيفية التي سَتُمكنهم من سد الفجوة في الطلب على المهن الجديدة..

وجاء في كلمة وزير العمل أيضا" أننا أمام هدف واحد مشترك،نعمل سوياً من أجله،وهو صِناعة جيلِ جديد،مُسلح بالتدريب المهني، والتعليم الفني،قادراً على مواكبة مُتطلبات العصر،وسوق العمل وإحتياجاته في ظل الجمهورية الجديدة..كما أنه نموذجا لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج.."..