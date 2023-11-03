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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

روسيا ترسل 28 طنا من المساعدات الإنسانية والأدوية لأهالي غزة

روسيا ترسل 28 طناً
روسيا ترسل 28 طناً من الأدوية لأهالي غزة
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أرسلت روسيا الاتحادية طائرتان من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش

وقامت الطائرتان التابعتان لوزارة الطوارئ الروسية بتسليم 28 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة بواسطة الهلال الأحمر المصري.

وتم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقامتا الطيارتان من طراز "ايل-٧٦" بالرحلة من مطار جوكوفسكي بالقرب من موسكو إلى مطار مدينة العريش المصرية

حملت الطائرتان  على متنهما  الأدوية بمختلف أنواعها ؛ و الأدوية لوقف النزيف (الرقوء)؛ والضمادات الطبية.

يذكر أنه فى أكتوبر الماضي قد قامت وزارة الطوارئ الروسية بتسليم 27 طنا من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة. وذلك تحت شعار " روسيا وفلسطين وغزة مع بعض أقوى.

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