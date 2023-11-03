وزير الأوقاف يستمع لخطبة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

استمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لخطبة وصلاة الجمعة اليوم، والذي ألقاها الدكتور محمد عزت الأمين العام للشئون الإسلامية بالديوان العام لوزارة الأوقاف بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وذلك ضمن برنامج زيارته المقررة، يرافقه اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، والدكتور هانى السباعى، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ إسماعيل السباعي مدير إدارة أوقاف الغردقة، وعدد من قيادات الأوقاف والقيادات الأمنية بالمحافظة، أثناء زيارة وزير الأوقاف لمحافظة البحر الأحمر بصحبة وفد من الوزارة.

واستهل وزير الأوقاف زيارته لمحافظة البحر الأحمر، حيث قام بتكريم عددا من أئمة وإداريين وعامل تابعين لمديرية أوقاف الغردقة وذلك على تفانيهم في عملهم بالإدارات، وذلك بشهادات تقدير ونبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهم.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان «الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية»، ومن المقرر أن يشهد وزير الأوقاف فعاليات المعسكر التثقيفي لأئمة أوقاف البحر الأحمر بالتعاون بين المجلس الأعلى ومديرية أوقاف البحر الأحمر.