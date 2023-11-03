ads
الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة القتلى في غرب أوروبا جراء العاصفة كيران إلى 10 أشخاص

عاصفة
عاصفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة "كيران" التي تجتاح غرب أوروبا إلى 10 أشخاص، محملة برياح ذات سرعة قياسية ومخلفة أضرار في المنازل وتعطيل في حركة السفر.
وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الجمعة، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في إقليم "توسكانا" الإيطالي حيث أفادت السلطات الإيطالية بهطول كميات قياسية من الأمطار وأعلنت حالة الطوارئ.

من جهته، قال حاكم الإقليم يوجينيو جياني إنه من بين القتلى الثلاثة رجل يبلغ من العمر 85 عاما عثر عليه ميتا غرقا في منزله.

ونجمت غالبية الوفيات في أوروبا عن سقوط الأشجار بفعل الرياح العاتية. إذ قُتل شخصان بينهما طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام في مدينة "خنت" البلجيكية بسبب سقوط أفرع الأشجار.

وفي منطقة "أيسن" الفرنسية، لقي سائق شاحنة مصرعه بسبب سقوط شجرة، فيما سقط شخص آخر من شرفة منزله في مدينة "لو هافر" شمال غرب فرنسا.
 

كيران غرب أوروبا