إعلام إسرائيلي: حالة تأهب قصوى بجيش الاحتلال قبيل خطاب نصر الله

أعلن إعلام إسرائيلي، فرض حالة تأهب قصوى بالجيش قبيل خطاب نصر الله، وفقا لنبأ عاجل نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بـ30 آلية عسكرية، واستشهد شاب وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن وزارة الصحة، استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي «31 عاما»، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين، بينهم إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الحوض، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.