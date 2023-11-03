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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يبحث مع وزير الجيوش الفرنسي الأوضاع في لبنان والتصعيد على الحدود الجنوبية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأوضاع العامة في البلاد والوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية. 
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية في العاصمة بيروت، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماجرو والوفد المرافق للوزير، والمستشار الدبلوماسي ل ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وخلال الاجتماع، تم التشديد على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتفعيل مهام القوات الدولية وضرورة إرساء الهدوء على طول الخط الأزرق. 

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