الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 10:41 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/ إسقاط مُسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود. وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية-: أن "وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تصدت لمحاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، وتم تدمير المركبة الجوية الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وتتعرض أراضي هذه المقاطعة الحدودية الروسية، بانتظام لقصف وهجمات من جانب القوات الأوكرانية، بما في ذلك بواسطة المسيرات والقذائف الصاروخية والمدفعية.

