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الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023

ذهب
ذهب
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استقر سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجعه أمس بمقدار 30 جنيه  داخل محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا قد سجل 2520 جنيه للشراء و 2550 جنيه للبيع، وعيار 24 حوالي 2880 جنيه للبيع و 2903 جنيه للبيع .
بينما سجل سعر كيلو الذهب 2.9 مليون جنيه للبيع و 2.902 مليون جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2160 جنيه للبيع و 2177 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 14 حوالي 1680 جنيه للبيع و 1693 جنيه للشراء و الجنيه الذهب لنحو 20.16 ألف جنيه للبيع و 20.30 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب إلى 89.6 ألف جنيه للبيع و 90.3 ألف جنيه للشراء.

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