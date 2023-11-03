الكونجرس يريد دعم إسرائيل وحدها واستثناء أوكرانيا وبايدن يلوح بـ"الفيتو"

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستخدم "الفيتو" إذا أقر الكونجرس الأمريكي تقديم مساعدات لإسرائيل واستثناء أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكد كيربي في مؤتمر صحفي أن بايدن "سوف يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون يسمح بتقديم مساعدات لإسرائيل وحدها، أعتقد أن الرئيس تحدث عن موقفه من هذه المسألة بوضوح".

وأضاف كيربي أن بايدن "ينطلق من أن جميع الطلبات الإضافية المقدمة تهدف لتلبية احتياجات أمنية حرجة".. وقال: "الرئيس يريد أن تؤخذ جميعها في الاعتبار، وأن ينظر فيها الكونجرس كحزمة واحدة في نفس الوقت".

وأشار إلى أن إدارة بايدن لم تكن لتقدم طلبًا واحدًا للحصول على اعتمادات إضافية إذا لم تكن تعتقد أن جميع البنود الواردة فيه ذات أهمية متساوية.

يوم الاثنين، قدم الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون للميزانية يستبعد دعم أوكرانيا ويقترح مساعدة تمويلية لإسرائيل. وحذر البيت الأبيض من أن الرئيس بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الجمهوري.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت في وقت سابق من أكتوبر إلى الكونجرس طلبًا للحصول على مخصصات إضافية كبيرة من الميزانية للسنة المالية الأمريكية، التي ستبدأ في 01 أكتوبر 2024، لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وترغب السلطة التنفيذية الأمريكية بقيادة بايدن بالحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.

وقد عارض العديد من الجمهوريين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي مؤخرًا الاستمرار في تقديم المساعدات المالية لكييف.